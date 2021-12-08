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أسهم أميركا ترتفع قليلاً عند الفتح بعد نتائج مشجعة بشأن اللقاح 

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أسهم أميركا ترتفع قليلاً عند الفتح بعد نتائج مشجعة بشأن اللقاح

فايزر وبيونتيك قالتا إن 3 جرعات للقاح تحيد تأثير متحور كورونا أوميكرون

دبي - العربية.نت

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح، اليوم الأربعاء، بعد أن قالت فايزر وبيونتيك إن مسارا من 3 جرعات للقاحهما المضاد لكوفيد-19 أظهر أنه يحيد تأثير متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون في اختبار بالمعمل.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 2.58 نقطة، أو 0.01%، عند 35716.85 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 4.11 نقطة، أو 0.09% إلى 4690.86 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 3.73 نقطة، أو 0.02%، إلى 15690.65 نقطة، وفقا لوكالة رويترز.

أسهم أميركا تنخفض مع قلق المستثمرين من أوميكرون والتضخم أسواق المال وول ستريت أسهم أميركا تنخفض مع قلق المستثمرين من أوميكرون والتضخم

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن شركة فايزر تعمل على لقاح ضد "أوميكرون" قد يكون جاهزا بحلول مارس المقبل.

وكشفت دراسة مبكرة لشركتي فايزر، وبيونتيك أن جرعة ثالثة من لقاح كورونا الخاص بهم يمكنها تحييد متغير أوميكرون في الاختبارات المعملية، إلا أن نظام التطعيم ثنائي الجرعة أظهر فعالية أقل بشكل ملحوظ في مكافحة الفيروس.

وأضاف بيان للشركتين، أن جرعة ثالثة زادت من الأجسام المضادة بمقدار 25 ضعفاً مقارنة بجرعتين ضد متغير أوميكرون. وقالوا إن الجرعتين قد تثبت فعاليتهما في الوقاية من الأعراض الخطيرة لفيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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