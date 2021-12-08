أسهم اليابان تواصل مكاسبها مع انحسار مخاوف أوميكرون

قفزت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء مع تزايد آمال المستثمرين في أن يكون تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي أقل مما كان متوقعا في البداية.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.4% إلى 28860.62 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 2002.24 نقطة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي أمس الثلاثاء إن الأدلة الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الأرجح على العدوى لكنه أقل خطرا.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب فقفزت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.6%.

وارتفع سهم أومرون لصناعة الإلكترونيات 3.6% بينما أضافت نينتندو لصناعة الألعاب 3.5%.

وصعدت الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء على الرغم من ارتفاع عائدات السندات قصيرة الأجل مما يشير إلى أن أسواق الأسهم تستوعب على الأرجح المخاوف من أن يسرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من وتيرة تقليص مشترياته من السندات.