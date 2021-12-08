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"تداول" تعتمد طرح "البلاد أم إس سي آي المتداول للأسهم الأميركية"

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هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

"تداول" تعتمد طرح "البلاد أم إس سي آي المتداول للأسهم الأميركية"

سيتم طرح الصندوق طرحاً عاماً

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وحدات "صندوق البلاد أم إس سي آي المتداول للأسهم الأميركية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه يمكن الحصول على شروط وأحكام الصندوق في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

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وأضافت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأفادت الهيئة: "يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق البلاد أم إس سي آي المتداول للأسهم الأميركية في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث أن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

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