الطرح الثانوي من stc.. بهذا السعر متوقع بناء سجل الأوامر

استعرض خبير أسواق مالية، عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية" أداء الطروحات بسوق الأسهم السعودية، موضحا أن سهم مجموعة السوق المالية "تداول" وصل خلال التداولات إلى مستويات تجاوزت 127 ريالا وهي فوق بـ20% من سعر ما بعد الاكتتاب.

وأشار الربدي إلى أن سعر سهم "تداول" لم يهبط عن مستوى 115 ريالا، وهذا يعكس دفعة قوية، ونظرة إيجابية من المستثمرين لشركة تداول والأداء المستقبلي المتوقع منها.

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وبالنسبة للطرح الثانوي من شركة الاتصالات السعودية stc، توقع الربدي أن يجري بناء سجل الأوامر بين 100 و105 ريالات للسهم، لينعكس هذا عبر عائد توزيعات بنسبة 3.9% مغرٍ قياسا إلى ثبات التوزيعات النقدية وقدرة الشركة عليها، بجانب المقارنة مع وضع السوق.

ونبه إلى قرار صندوق الاستثمارات العامة زيادة طرح stc من 5% إلى 6% من رأسمال الشركة جراء الطلب على المشاركة في فرصة مميزة للاكتتاب بسهم الاتصالات السعودية.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 1.05% ليفقد 116.40 نقطة ويقفل عند مستوى 10991.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليار ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 218 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 452 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات مجموعة تداول، وصدر، وباعظيم، والإنماء طوكيو م، والمراكز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، وتشب، والمصافي، ومجموعة فتيحي، والباحة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 12.38% و4.51%.

فيما كانت أسهم شركات مجموعة تداول، ودار الأركان، وبترو رابغ، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات مجموعة تداول، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وباعظيم، ومتطورة، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 113.82 نقطة ليقفل عند مستوى 23564.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1559 صفقة.