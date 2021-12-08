القطاعات الاكثر استقرارا وقت الأزمات تدعم أسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أكبر مكسب ليومين في أكثر من عام، إذ ارتفعت أسهم شركات القطاعات التي عادة ما تكون مستقرة وقت الأزمات، في حين يزن المستثمرون مدى فاعلية اللقاحات المتاحة في مواجهة أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، بعد أن قفز 3.8%، في اليومين السابقين.

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وهبط سهم بيونتيك الألمانية التي تنتج لقاح كوفيد-19 بالاشتراك مع فايزر 6.3%، بعد أن أظهرت دراسة أن المتحور أوميكرون يمكنه جزئيا مراوغة الحماية بعد جرعتين من هذا اللقاح.

وكانت أكبر الأسهم الرابحة هي أسهم القطاعات التي تتسم بالاستقرار في أوقات عدم التيقن مثل الرعاية الصحية والأغذية والمشروبات.

وصعدت أسهم نستله 1.6%، ليجري تداولها قرب أعلى مستوياتها القياسية.