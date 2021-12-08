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أوقات عمل أسواق الأسهم في الإمارات بعد تعديل العطلة الأسبوعية

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اقتصاد الإمارات

أوقات عمل أسواق الأسهم في الإمارات بعد تعديل العطلة الأسبوعية

يوم الجمعة سيكون يوم عمل كامل لسوقي دبي وأبوظبي

دبي - العربية.نت

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قال وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، عبد الرحمن العور، إن تغيير نظام العمل الأسبوعي سينطبق أيضا على كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكشف أن يوم الجمعة سيكون يوم عمل كامل لأسواق الأسهم في الدولة.

وأعلنت حكومة الإمارات، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

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وذكرت الحكومة أن العطلة الأسبوعية ستكون يومي السبت والأحد، وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس 8 ساعات عمل.

وستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً (4 ساعات ونصف)، وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

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