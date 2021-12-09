الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

تلقت أسعار الذهب دعما من تراجع الدولار لتصعد اليوم الخميس، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة وترقب بيانات التضخم الأميركية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي حد من ارتفاع المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1785.78 دولار بحلول الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الأميركية عند 1786.30 دولار.

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حام مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر/كانون الأول الذي سجله في الجلسة السابقة مما جعل حيازة الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

يتحرك سعر الذهب في نطاق بين 1760 و1790 دولارا للأوقية منذ انخفاضه الشهر الماضي دون مستوى الدعم البالغ 1800 دولار، في حين يقيم المستثمرون بحذر متى سيسرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تقليص إجراءات التحفيز.

ويتحول انتباه المستثمرين الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية المنتظرة غدا الجمعة وهو ما قد يؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.43 دولار للأوقية. وتراجع لبلاتين 0.1 %، إلى 955.98 دولار وارتفع البلاديوم 0.7 %، إلى 1862.90 دولار.