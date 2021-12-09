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بنك أميركي يتوقع نهاية جائحة كورونا وقفزة بأسهم الأسواق الناشئة في 2020

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جي بي مورغان تشيس - أسواق
جي بي مورغان
فيروس كورونا

بنك أميركي يتوقع نهاية جائحة كورونا وقفزة بأسهم الأسواق الناشئة في 2020

توقع ارتفاع ستاندرد آند بورز 500 بنحو 8%

دبي - العربية.نت

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يعتقد بنك الاستثمار الأميركي، جي بي مورغان، أن عام 2022 سيشهد نهاية جائحة فيروس كورونا وتعافيا اقتصاديا عالميا كاملا.

وقال البنك في تقريره للتوقعات للعام القادم إن لقاحات وعلاجات جديدة سينتج عنهما تعاف قوي وعودة السفر حول العالم وزيادة في طلب المستهلكين.

وقال ماركو كولانوفيتش، كبير محللي الأسواق العالمية في جي بي مورغان، إن البنك يتوقع أن يرتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي للأسهم الأميركية حوالي 8% إلى 5050 نقطة وأن تقفز أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة 18% وتصعد عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وهي محرك رئيسي لتكاليف الاقتراض العالمية، إلى 2.25% بحلول نهاية 2022.

وأضاف قائلا "في رأينا أن 2022 سيكون عام تعاف عالمي ونهاية الجائحة وعودة إلى الأوضاع الاقتصادية الطبيعية وأوضاع الأسواق التي كانت لدينا قبل تفشي كوفيد-19"، وفقا لصحيفة الاقتصاية.

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