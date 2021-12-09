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نيكاي يتراجع مع حذر المستثمرين قبيل اجتماعات البنوك المركزية

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أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

نيكاي يتراجع مع حذر المستثمرين قبيل اجتماعات البنوك المركزية

أغلق نيكاي على انخفاض 0.47%

طوكيو - رويترز

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أغلق المؤشر الياباني نيكاي على انخفاض، اليوم الخميس، منهيا سلسلة ارتفاعات استمرت يومين مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماعات مرتقبة لبنوك مركزية الأسبوع المقبل.

وأغلق نيكاي على انخفاض 0.47% مسجلا 28725.47 نقطة، إذ واصل خسائره بعد استراحة خلال الجلسة.

وسجل المؤشر أعلى مستوياته أثناء النهار فيما يقرب من أسبوعين صباح اليوم ليبلغ 28908.29 نقطة.

يستهل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سلسلة اجتماعات لبنوك مركزية، منها البنك المركزي الياباني والبنك المركزي الأوروبي، الأسبوع المقبل.

وواصل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا انخفاضه كذلك، فنزل 0.57%. وقادت أسهم شركات الآلات الدقيقة والمنسوجات والمنتجات المعدنية والسيارات الانخفاضات.

وارتفعت أسهم شركات الطيران مع تجدد الآمال في أن المتحور الجديد من فيروس كورونا لن يؤثر بدرجة كبيرة على انتعاش الاقتصاد.

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