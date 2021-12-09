"صندوق الاستثمارات" يحقق 1.1 مليار ريال مكاسب سوقية من ارتفاع "تداول"

حقق صندوق الاستثمارات العامة مكاسب سوقية قدرها 1.1 مليار ريال، نتيجة ارتفاع سهم شركة تداول السعودية في سوق الأسهم المحلية في أولى جلسات تداوله أمس الأربعاء.

وارتفع سهم الشركة 12.4% "13 ريالا للسهم" ليغلق، الأربعاء، عند مستوى 118 ريالاً مقارنة بـ105 ريالات سعر الاكتتاب.

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وبعد الاكتتاب أصبح صندوق الاستثمارات يملك 70% "84 مليون سهم" من أسهم الشركة البالغة 120 مليون سهم، حيث تم طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام، وفقاً لصحيفة الاقتصادية السعودية.

وتشكل حصة الصندوق في شركة تداول سابع أكبر ملكياته في الشركات المحلية المدرجة من حيث القيمة السوقية، والثانية بالشراكة مع "إس تي سي" من حيث نسبة الملكية "70%".

وعقب ارتفاعات الجلسة لإدراج الشركة، ارتفعت القيمة لـ"تداول" إلى 14.16 مليار ريال، مقابل 12.6 مليار ريال وفق سعر الاكتتاب البالغ 105 ريالات.

وكانت الشركة طرحت 36 مليون سهم، تمثل 30% من رأسمالها، تم تخصيص 70% من الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات وتمت تغطيتها 121 مرة، إضافة 30% تم طرحها للأفراد وتمت تغطيتها 4.4 مرة.

وتأسست شركة تداول في 2007، ويبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال، مقسم إلى 120 مليون سهم، كانت مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة قبل الطرح.

وتضم "تداول" أربع شركات تابعة، هي تداول السعودية "كسوق للأوراق المالية"، وشركة مركز مقاصة للأوراق المالية "مقاصة"، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، وشركة وامض الجديدة المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار.

وأصبحت مجموعة "تداول السعودية"، ثالث شركة مشغلة لبورصة خليجية يتم طرحها للاكتتاب العام، بعد طرح شركة سوق دبي المالي في 2006، وشركة بورصة الكويت في 2019.

وحصيلة الاكتتابات الثلاثة معا تبلغ نحو 1.48 مليار دولار، يشكل طرح مجموعة "تداول السعودية" 68.3% منها بنحو 1.01 مليار دولار.

فيما تمثل حصيلة اكتتاب شركة سوق دبي المالي 29.5% بقيمة 435.5 مليون دولار، وشركة بورصة الكويت 2.2% بقيمة 33.1 مليون دولار.