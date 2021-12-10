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الذهب يرتفع 0.2% مع قلق المستثمرين من بيانات التضخم الأميركية المرتقبة

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الذهب
سعر الذهب

الذهب يرتفع 0.2% مع قلق المستثمرين من بيانات التضخم الأميركية المرتقبة

وصل سعر الأونصة إلى 1778.13 دولار

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل رابع تراجع أسبوعي على التوالي مع بقاء المستثمرين بعيدا عن المراهنات الكبيرة قبيل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص مشترياته من السندات بوتيرة أسرع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1778.13 دولار للأونصة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1779.30 دولار.

وهبطت أسعار المعدن الأصفر 0.4% خلال الأيام الماضية مع توخي المستثمرين الحذر قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، واجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

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وقال ستيفن إينس، العضو المنتدب في إس.بي.آي لإدارة الأصول "يدافع الذهب عن الحد الأدنى من نطاق 1770-1810 دولارات لأن المستثمرين قلقون بشأن تحول متشدد من (مجلس الاحتياطي) الاتحادي، ولكن لا يزال هناك قدر كاف من الضبابية المحيطة بالسلالة أوميكرون، والتي قد تؤخر دورات رفع أسعار الفائدة، لدعم الذهب".

يميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22 دولارا للأونصة لكنها تتجه نحو تسجيل رابع هبوط أسبوعي على التوالي.

وزاد البلاتين 0.9 % إلى 942.50 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في شهر. وصعد البلاديوم 0.1%إلى 1814.74 دولار.

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