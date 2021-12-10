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هذه حصيلة صندوق الاستثمارات العامة من الطرح الثانوي للاتصالات السعودية

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صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناسبة
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
صندوق الاستثمارات

هذه حصيلة صندوق الاستثمارات العامة من الطرح الثانوي للاتصالات السعودية

باع 120 مليون سهم

رويترز

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سيجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) من خلال بيع حصة نسبتها 6% من شركة الاتصالات السعودية، بعدما حدد سعر الصفقة في طرح ثانوي.

وحدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم، بـ 100 ريال للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق سعري من 100 إلى 116 ريالا، وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات.

وسعر الطرح النهائي، الذي جرى إعلانه اليوم الجمعة، يعادل نسبة خصم 9.1% مقارنة بسعر إغلاق السهم في يوم الخميس 9 ديسمبر 2021.

تحديد سعر الطرح العام الثانوي لـ"إس تي سي" بـ100 ريال للسهم أسواق المال سوق السعودية تحديد سعر الطرح العام الثانوي لـ"إس تي سي" بـ100 ريال للسهم

وقال مصدر مطلع على الطرح إن الصفقة التي جرى تسويقها عالميا هي أكبر صفقة بسوق رأس المال بالشرق الأوسط هذا العام.

وشهد مؤشر الأسهم السعودية الذي ارتفع ما يقرب من 26% هذا العام عددا كبيرا من الصفقات في الشهور الأخيرة، منها طرح عام أولي بقيمة مليار دولار لمجموعة تداول السعودية، مالكة البورصة، وطرح بقيمة 1.2 مليار دولار من شركة أكوا باور الدولية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة يملك 70% من شركة الاتصالات السعودية قبل البيع.

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