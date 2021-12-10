8.5 مليار جنيه مكاسب أسبوعية بالبورصة المصرية

بدعم مشتريات عربية وأجنبية، أنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع على ارتفاع، وحققت المؤشرات ارتفاعات بقيادة المؤشر الرئيسي الذي أنهى التداولات على ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.9%.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.17% لتحقق الأسهم المدرجة مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 721.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 730.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% مضيفاً نحو 216 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 11318 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 11534 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس. فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% فاقداً نحو 10 نقاط بعدما نزل من مستوى 2017 نقطة إلى نحو 2007 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 2.23% مضيفاً نحو 300 نقطة بعدما صعد من مستوى 13399 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 13699 نقطة في نهاية تعاملات أمس الخميس. فيما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.94% خاسراً نحو 87 نقطة متراجعاً من مستوى 4466 نقطة إلى نحو 4553 نقطة.

كما نزل مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 2% فاقداً نحو 43 نقطة بعدما نزل من مستوى 2157 نقطة إلى نحو 2007 نقطة. وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.47% فاقداً نحو 15 نقطة بعدما انخفض من مستوى 3136 نقطة إلى نحو 3121 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 1.14% مضيفاً نحو 47 نقطة بعدما صعد من مستوى 4126 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 4173 نقطة في نهاية تعاملات أمس الخميس. كما صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% مضيفاً نقطتين ليرتفع من مستوى 1127 نقطة إلى نحو 1129 نقطة.

وأنهت البورصة تعاملات الخميس على ارتفاع وحققت الأسهم أرباحاً بلغت 6.2 مليار جنيه مع ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.73%. وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 50 شركة مقيدة، فيما انخفضت أسعار أسهم 62 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 81 شركة عند مستويات إقفال تعاملات الأربعاء الماضي.