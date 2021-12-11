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قفزة بمؤشرات الأسهم الأميركية.. التكنولوجيا أكبر الداعمين للأداء

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وول ستريت
وول ستريت

قفزة بمؤشرات الأسهم الأميركية.. التكنولوجيا أكبر الداعمين للأداء

المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ينهي الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى على الإطلاق

دبي - العربية.نت

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ارتفعت بورصة وول ستريت الجمعة ولامس المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى على الإطلاق عند الإغلاق مع استيعاب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة الذي ارتفع الشهر الماضي بما يتفق إلى حد كبير مع التوقعات.

وصعدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية، وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر الداعمين.

وأنهت المؤشرات جميعا الجلسة على ارتفاع أكبر من مستوى إغلاق يوم الجمعة الماضي، وسجل ستاندرد آند بورز 500 القياسي أكبر زيادة أسبوعية له بالنسبة المئوية منذ فبراير /شباط، مع تراجع القلق بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا فيما ساعد في موجة صعود عام في مطلع الأسبوع.

ووفقا لبيانات غير نهائية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق 44.20 نقطة أو 0.95% إلى 4711.65 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 113.23 نقطة أو 0.72% إلى 15630.60 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 216.24 نقطة أو 0.60% إلى 35970.93 نقطة.

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