سهم "الاتصالات السعودية" يتصدر قيم التداول بـ11.5 مليار ريال

تصدر سهم الاتصالات السعودية "إس تي سي" قيم وأحجام التداول في تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات المبكرة من جلسة، اليوم الأحد، فيما تراجع سهمها بنسبة 4.18% عند سعر 105.4 ريال للسهم، بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة stc السعر النهائي لأسهم الطرح العام الثانوي بـ100 ريال، للأفراد والمؤسسات، وذلك بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر من قبل المؤسسات.

وبلغت قيمة التداولات على سهم "إس تي سي" نحو 11.48 مليار ريال بكمية تداول بلغت 114.48 مليون سهم، بعدد صفقات نحو 13.16 ألف صفقة نُفذت على سعر 100 ريال للسهم.

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كانت "تداول السعودية"، قد أعلنت عن تنفيذ الصفقات الخاصة المتعلقة بالطرح الثانوي لشركة الاتصالات السعودية، اليوم الأحد، قبل مزاد الافتتاح.

وقاد تراجع سهم الاتصالات السعودية انخفاض قطاع الاتصالات بنسبة 2.83% متصدراً تراجع قطاعات سوق الأسهم السعودية.

وتراجع المؤشر الرئيسي "تاسي" بنسبة 0.38% ما يعادل 41.7 نقطة، عند مستوى 10897.17 نقطة.

وفي بيان نشر على موقع السوق السعودية قالت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب وغولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، وسيتي غروب العربية السعودية وكريديت سويس العربية السعودية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات أن سعر الطرح النهائي يعادل نسبة خصم 9.1% مقارنة بسعر إغلاق السهم في يوم الخميس 9 ديسمبر 2021.

وتمت تغطية كامل الأسهم المخصصة للأفراد خلال فترة الاكتتاب، والتي تمثل 12 مليون سهم بنسبة 10%، من إجمالي الأسهم، وبمشاركة أكثر من 231 ألف مكتتب من الأفراد.

وسيتم تخصيص كامل الأسهم المطروحة للأفراد، بواقع 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ حوالي 84.11%.

كما سيتم تخصيص المتبقي من أسهم الطرح البالغة 108 ملايين سهم للمستثمرين من المؤسسات بالتشاور مع مديري سجل اكتتاب المؤسسات.