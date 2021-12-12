قطر تعين محافظ البنك المركزي رئيساً لهيئة الأسواق المالية

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قراراً أميرياً بتعيين محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيسا لهيئة قطر للأسواق المالية.

ونص القرار رقم 68 لسنة 2021 أيضا على تعيين يحيى سعيد الجفالي النعيمي نائبا للرئيس.

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ويضم مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، عضوية كل من خالد بن سعود بن فهد آل ثاني، وعبدالرحمن محمد يوسف جولو، ومايكل رايان، وخالد ناصر الخاطر، ومحمد عبدالعزيز صالح الخليفي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتقوم الهيئة بتنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، مع تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

وتختص الهيئة أيضا بتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيه وتنميته، وتطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية، بالإضافة إلى مكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.