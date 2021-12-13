أسهم اليابان ترتفع مقتفية أثر وول ستريت قبيل اجتماعات الفيدرالي

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الاثنين، متبعة خطى الأسهم الأميركية وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ بدا المستثمرون على ثقة في الانتعاش الاقتصادي في أسبوع يشهد اجتماعات لبنوك مركزية.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 0.71% إلى 28640.49 نقطة في‭ ‬أول مكاسب له في 3 جلسات حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13% ليغلق عند 1978.13 نقطة.

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وكان مؤشر ستاندرد اند بورز الأميركي قد أغلق على ارتفاع قياسي يوم الجمعة على الرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين الذي يعزز من فرص تشديد السياسة النقدية.

وبدا أن المستثمرين على ثقة في قدرة الأسواق على تحمل ما قد تأتي به اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع بما في ذلك الإنهاء المبكر المحتمل لسياسة التحفيز الأميركية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع.