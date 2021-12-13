إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر

أصدرت قطر القابضة، قراراً يقضى بإعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر، ليكون برئاسة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، ومنصور إبراهيم آل محمود نائباً له.

وكشفت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، عن تشكيل المجلس من 9 أعضاء منهم رئيس المجلس ونائبه.

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كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدر قراراً أميرياً بتعيين محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيسا لهيئة قطر للأسواق المالية.

ونص القرار رقم 68 لسنة 2021 أيضا على تعيين يحيى سعيد الجفالي النعيمي نائبا للرئيس.