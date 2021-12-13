.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الذهب يرتفع مع زيادة التضخم الأميركي.. والأنظار تترقب الفيدرالي

  • الخط
الذهب
الذهب
سعر الذهب

الذهب يرتفع مع زيادة التضخم الأميركي.. والأنظار تترقب الفيدرالي

يترقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي لمعرفة مدى السرعة التي يعتزم بها إلغاء برنامج شراء السندات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تعزيز جاذبيته كملاذ آمن، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة مدى السرعة التي يعتزم بها إلغاء برنامج شراء السندات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1785.20 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1785.70 دولار.

ومن المرجح أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن خفض أسرع في مشتريات السندات لكن المخاوف الأكثر وضوحا بشأن التضخم يمكن أن تزعج الأسواق.

الذهب يرتفع 0.2%.. وترقب بيانات أميركية قد تحد من مكاسبه أسواق المال سعر الذهب الذهب يرتفع 0.2%.. وترقب بيانات أميركية قد تحد من مكاسبه

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي المقرر في 14-15 ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.22 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 946.74 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1769.61 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
  مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب   مصور سعودي سافر إلى 25 دولة لهذا السبب
ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث ضريبة القيمة المضافة في السعودية.. وزير المالية يتحدث
الأكثر قراءة
والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين
فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع
بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق
دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين
عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها
وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص وزير المالية السعودي: إعادة النظر في بعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص
قبل أن تذهب
غلاء أسعار جنوني للمواد الغذائية بين مخيمات النازحين في مأرب
غلاء أسعار جنوني للمواد الغذائية بين مخيمات النازحين في مأرب
اكتشف المزيد