الذهب يرتفع مع زيادة التضخم الأميركي.. والأنظار تترقب الفيدرالي

صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تعزيز جاذبيته كملاذ آمن، في حين يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعرفة مدى السرعة التي يعتزم بها إلغاء برنامج شراء السندات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1785.20 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1785.70 دولار.

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ومن المرجح أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن خفض أسرع في مشتريات السندات لكن المخاوف الأكثر وضوحا بشأن التضخم يمكن أن تزعج الأسواق.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، فإن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة عادة ما يؤديان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للصعود، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي المقرر في 14-15 ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.22 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 946.74 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1769.61 دولار.