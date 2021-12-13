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ردة فعل إيجابية لسوق السعودية على الميزانية.. سهم اتصالات يقفز 2.4%

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أسواق الخليج

ردة فعل إيجابية لسوق السعودية على الميزانية.. سهم اتصالات يقفز 2.4%

مؤشر تاسي يرتفع إلى مستوى 11019 نقطة

دبي - العربية.نت

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أغلقت غالبية أسواق الخليج على ارتفاع، اليوم الاثنين، مع تحسن إقبال المستثمرين على الشراء وسط تنامي الاعتقاد بأن المتحور أوميكرون من فيروس كورونا لا يسبب أعراضا شديدة.

وصعد المؤشر السعودي "تاسي" 0.46% أو 50.80 نقطة مرتفعا إلى النقطة 11019.86 في ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، ومدعوم بزيادة سهم مصرف الراجحي بنسبة 1%.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، في مقابلة مع "العربية" إن ردة الفعل الإيجابية للسوق على إعلان ميزانية المملكة للعام المقبل، بسبب النمو في حجم الإنفاق، بما يدعم أداء شركات القطاع الخاص، والشركات المساهمة، وبالتالي نمو والطلب على منتجات وخدمات الشركات.

وارتفع سهم الاتصالات السعودية 2.4% معوضا أغلب خسائره أمس التي بلغت نحو 3% بعد أن تحدد السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم عند 100 ريال للسهم عند الحد الأدنى من النطاق الاسترشادي الذي تراوح بين 100 و116 ريالا، حسبما نقلته رويترز.

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ومن المنتظر أن يجمع صندوق الاستثمارات العامة 12 مليار ريال (3.20 مليار دولار) من بيع حصة 6% من أسهم اتصالات السعودية.

وبلغت قيمة التداولات في السوق السعودية 8.8 مليار ريال، بعد تداول 230 مليون سهم من خلال 400 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر دبي 0.5% وقاد الصعود سهم إعمار العقارية الذي زاد 1.8% وسهم بنك دبي الإسلامي الذي صعد 0.9%.

وصعد مؤشر قطر 0.3% مدعوما بزيادة بنسبة 0.6% في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وخسر مؤشر أبوظبي 0.4% متأثرا بنزول سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 2.3%.

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