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سوق السعودية متفائلة ببيانات الميزانية.. هذه القيمة العادلة لسهم stc

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سوق السعودية

سوق السعودية متفائلة ببيانات الميزانية.. هذه القيمة العادلة لسهم stc

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11024 نقطة

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 0.04% ليكسب 4.82 نقاط ويقفل عند مستوى 11024.68 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وقال خبير أسواق مالية عبدالله الربدي في مقابلة مع "العربية" إن بيان الميزانية وجلسات منتدى الميزانية السعودية 2022 مهمة في شرح آفاق الاقتصاد السعودي، وطبيعة الإنفاق، والتطورات المؤثرة على حركة الاقتصاد، وكانت الترجمة الفعلية بتحقيق أول فائض وانتهاء مرحلة العجوزات للسنوات الثلاث المقبلة، بجانب أهمية التوقعات للناتج الإجمالي المحلي.

وحول أداء سهم الاتصالات السعودية، قال الربدي إن الاكتتاب كانت فرصة رائعة للاستحواذ على ملكية في سهم مقيم من كثير من بيوت الخبرة بحوالي 130 ريالا (قيمة عادلة)، وبالتالي حصل عليه المستثمرون بخصم 30%، موضحا أن عملية البيع كانت أغلبها لمستثمرين استراتيجيين.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

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كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وريدان، والإنماء طوكيو مارين، والتطويرية الغذائية الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وتكوين، وأسمنت ينبع، وسابتكو، وأيان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و3.45%.

كما كانت أسهم شركات دار الأركان، ولازوردي، وإعمار، وكيان السعودية، والإنماء طوكيو مارين الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والاتصالات السعودية، والراجحي، وصدر، والأسماك الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 338.36 نقطة ليقفل عند مستوى 24484.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 600 ألف سهم تقاسمتها 2817 صفقة.

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