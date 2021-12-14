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وول ستريت تهبط في التعاملات المبكرة مع ترقب اجتماع الفيدرالي

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بورصة وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت تهبط في التعاملات المبكرة مع ترقب اجتماع الفيدرالي

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يهبط إلى 4642.99 نقطة

دبي - العربية.نت

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تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند بداية التعامل اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني وقبل قرار محتمل من مجلس الاحتياطي الاتحادي للقيام بتخفيض أسرع هذا الأسبوع.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 45.22 نقطة أو 0.13% إلى 35605.73 نقطة.

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وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بداية التعامل 25.98 نقطة أو 0.56% إلى 4642.99، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 197.32نقطة أو 1.28% إلى 15215.96، وفق رويترز.

يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الثلاثاء، اجتماعات تستمر يومين لتحديد السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يعلن إنهاء برنامجه التحفيزي لشراء السندات في وقت أبكر مما أشار إليه من قبل، وهو ما قد يشير كذلك إلى احتمال رفع الفائدة في وقت أبكر خلال العام المقبل.

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