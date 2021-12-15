الدولار مستقر ترقباً لنتائج اجتماع الفيدرالي الأميركي

استقر الدولار اليوم الأربعاء فيما ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيعزز توقعات السوق برفع أسعار الفائدة العام المقبل.

وسيصدر بيان بشأن سياسات المجلس وتوقعاته الاقتصادية اليوم.

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واعتبر رئيس قسم الأبحاث في شركة Equiti Group رائد الخضر، في مقابلة مع "العربية"، أن ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأميركي، يحمل توقعات بعدم رفع أسعار الفائدة، لكن المؤمل هو معرفة توجهات رفع أسعار الفائدة في المستقبل عند مستويات أقل لبرنامج شراء الأصول.

يأتي اجتماع مجلس الاحتياطي في الوقت الذي يتسبب فيه الانتشار السريع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في مخاوف من خروج الانتعاش الاقتصادي عن مساره.

لكن توقعات بتشديد السياسة النقدية الأميركية أبقت على قوة الدولار خلال الأسابيع الماضية فلم يشهد حركة تذكر منذ أن بلغ 96.938 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2020.

وكانت تحركات الدولار محدودة بينما يترقب المستثمرون نتائج الاجتماع. واستقر في الجلسة الآسيوية قبل أن يتراجع 0.1% مع فتح الأسواق الأوروبية مسجلا 96.445.

ومقابل الين الياباني زادت العملة الأميركية 0.1% إلى 113.7.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.127 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، إذ يتوقع أن يؤكد المسؤولون أن برنامج شراء السندات الذي أطلقه البنك لمكافحة تأثي فيروس كورونا سينتهي في مارس آذار المقبل.

وارتفع الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة أمام الدولار بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم البريطاني قفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 10 سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفع الإسترليني 0.4% مسجلا 1.3278 دولار.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه غدا الخميس بسبب انتشار المتحور أوميكرون في بريطانيا.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.71335 دولار. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6756 دولار.

ولم تشهد عملة بتكوين المشفرة تغيرا يذكر مسجلة 48509.9 دولار، مبتعدا كثيرا عن أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69 ألف دولار الذي بلغته في أول نوفمبر/ تشرين الثاني.