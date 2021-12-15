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الليرة التركية تقترب من مستوى قياسي منخفض قبيل اجتماعات بنوك مركزية

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الليرة التركية (فرانس برس)
الليرة التركية (فرانس برس)
الليرة التركية

الليرة التركية تقترب من مستوى قياسي منخفض قبيل اجتماعات بنوك مركزية

وسعت خسائرها منذ نهاية العام الماضي إلى حوالي 50%

إسطنبول - رويترز

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هبطت الليرة التركية 2.8% مقابل الدولار اليوم الأربعاء متأثرة بخفض آخر متوقع لأسعار الفائدة في تركيا هذا الأسبوع وقبيل قرار مهم للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قد يجتذب مزيدا من الأموال من الأسواق الناشئة.

وتراجعت الليرة إلى 14.808 مقابل العملة الأميركية بحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، مقتربة من مستواها القياسي المنخفض البالغ 14.99 الذي هوت إليه يوم الاثنين، وموسعة خسائرها منذ نهاية العام الماضي إلى حوالي 50%.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المزكزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه غدا الخميس على الرغم من زيادة حادة في التضخم بينما يمارس الرئيس رجب طيب اردوغان ضغوطا عليه لتعزيز النمو قبل انتخابات 2023.

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