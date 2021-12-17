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أسهم اليابان تنخفض وسط مخاوف رفع الفائدة وانتشار أوميكرون

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أسهم اليابان نيكاي بورصة طوكيو
أسهم اليابان
أسهم اليابان

أسهم اليابان تنخفض وسط مخاوف رفع الفائدة وانتشار أوميكرون

انخفض المؤشر نيكاي 1.79%

طوكيو - رويترز

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تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة مع توخي المستثمرين الحذر بشأن زيادة سعر الفائدة بعد اتخاذ البنكين المركزيين الأميركي والبريطاني خطوات لتشديد السياسة النقدية، في حين أثرت مخاوف مرتبطة بالمتحور أوميكرون على الأسهم المرتبطة بالسفر.

وانخفض المؤشر نيكاي 1.79% ليغلق عند 28545.68 نقطة بعد ارتفاعه بأكثر من 2% أمس الخميس. وصعد المؤشر 0.38% هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.42% إلى 1984.47 نقطة لكنه ارتفع 0.46% هذا الأسبوع.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا اليابانية مقتفية أثر تراجع حاد الليلة الماضية لنظيراتها في مؤشر ناسداك الأميركي، وكان سهم طوكيو إلكترون الأكثر خسارة إذ نزل 3.18%.

وانخفض سهم دايكين إندستريز المصنعة لمكيفات الهواء 2.59%، وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 2.87%.

وتضررت الأسهم المرتبطة بالسفر بعد أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة محلية بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر قطاع الطيران 1.26%، وانخفض مؤشر قطاع السكك الحديدية 1.49%.

ونزل سهم أورينتال لاند المشغلة لمنتجع ديزني طوكيو 4.4%.

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