بورصة مصر تواصل الصعود.. 8 مليارات جنيه مكاسب أسبوعية

واصلت البورصة المصرية سلسلة الصعود، مسجلة مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي، مع ارتفاع جماعي في كافة المؤشرات.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.1% لتحقق الأسهم المدرجة مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 8.1 مليار جنيه بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 730.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 738.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.15% مضيفاً نحو 133 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 11534 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 11667 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.64% رابحاً نحو 33 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2007 نقطة إلى نحو 2040 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.82% مضيفاً نحو 250 نقطة بعدما صعد من مستوى 13699 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 13949 نقطة في نهاية تعاملات أمس الخميس. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.18% مضيفاً نحو 54 نقطة مرتفعاً من مستوى 4553 نقطة إلى نحو 4607 نقطة.

كما ارتفع مؤشر أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 6% مضيفاً نحو 124 نقطة بعدما صعد من مستوى 2007 نقطة إلى نحو 2131 نقطة. وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 1.44% مضيفاً نحو 45 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 3121 نقطة إلى نحو 3166 نقطة.

فيما تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 4.5% فاقداً نحو 189 نقطة بعدما نزل من مستوى 4173 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 3984 نقطة في نهاية تعاملات أمس الخميس.

وأنهت البورصة تعاملات جلسات نهاية الأسبوع الحالي، على ارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء محلية وعربية، وربح رأس المال السوقى نحو 4.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.2%. وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 399.5 مليار جنيه إلى 404.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4%.

وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 112.2 مليار جنيه إلى 113.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%. كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 511.7 مليار جنيه إلى 518.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%.