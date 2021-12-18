اتجاه معاكس.. هذا ما فعله "أوميكرون" بأسعار الذهب

ارتفع الذهب فوق المستوى الرئيسي 1800 دولار الجمعة مع اقترابه من تحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ خمسة أسابيع.

يأتي ارتفاع الذهب بعد أن دفعت المخاوف بشأن زيادة الإصابات بسلالة أوميكرون والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

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صعد الذهب في المعاملات الفورية 3.0% إلى 1804.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1601 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 5.0% إلى 1807.30 دولار للأوقية.

وصعدت الفضة 0.2% إلى 22.51 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 3.1% إلى 1783.47 دولار، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 941.04 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".