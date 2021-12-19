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اكتتاب "جاهز".. تغطية طرح المؤسسات 38.8 مرة والسعر النهائي 850 ريالا

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سوق السعودية

اكتتاب "جاهز".. تغطية طرح المؤسسات 38.8 مرة والسعر النهائي 850 ريالا

سيتم تخصيص 272.786 ألف سهم عادي لاكتتاب الأفراد

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) في أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات وتحديد سعر الطرح النهائي عند 850 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنه تم تغطية الطرح بنسبة بلغت 38.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وذكرت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) يوم الخميس 23 ديسمبر 2021، والتي ستستمر حتى يوم الأحد 26 ديسمبر.

تحديد النطاق السعري لطرح "جاهز" في سوق السعودية بين 750 و850 ريالا أسواق المال سوق السعودية تحديد النطاق السعري لطرح "جاهز" في سوق السعودية بين 750 و850 ريالا

وأوضحت الشركة أنه سيتم تخصيص 272.786 ألف سهم عادي تمثل نسبة 14.4% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وكان تم تحديد النطاق السعري لسهم "جاهز" بين 750 – 850 ريالا للسهم الواحد.

وبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين غير الأفراد 1.888 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد).

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