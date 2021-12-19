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الأول كابيتال للعربية: نظرة متفائلة لأداء سوق السعودية بـ 2022

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سوق السعودية

الأول كابيتال للعربية: نظرة متفائلة لأداء سوق السعودية بـ 2022

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.34% إلى مستوى 11160 نقطة

دبي - العربية.نت

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أكد رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في "الأول كابيتال"، علاء آل إبراهيم، في مقابلة مع "العربية" أن آفاق الأداء في السوق المالية السعودية "تداول" ستظل إيجابية في 2022 في ظل قوة النمو الاقتصادي وتوسع الشركات، والتفاؤل في الإنفاق العام للدولة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 1.34% ليفقد 151.65 نقطة، ويقفل عند مستوى 11160.24 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 24 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات المواساة، وبحر العرب، وتنمية، وسويكورب وابل ريت، وميفك ريت الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، والتأمين العربية، وصدر، والدرع العربي، وتبوك الزراعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.59% و5.18%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، ونسيج، وصدق، وكيان السعودية الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، ودار الأركان، وأكوا باور، والإنماء، الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1.098.05 نقطة ليقفل عند مستوى 27052.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 156 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 6375 صفقة.

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