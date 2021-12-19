بنك الكويت الوطني يعتمد الشطب الاختياري من بورصة مصر

وافقت الجمعية العمومية لبنك الكويت الوطني-مصر، على الشطب الاختياري من البورصة المصرية.

وقال بنك الكويت الوطني، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد، إن وحدته التابعة في مصر ستباشر إجراءات الشطب الاختياري وفق المتطلبات الواردة في المادة 55 من تعليمات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

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وتأتي عملية الشطب بناء على رغبة المساهمين المالكين لنسبة تفوق 94% من إجمالي أسهم البنك، بشطب البنك من البورصة اختياريا.

ويبلغ رأس مال البنك نحو 1.5 مليار جنيه، موزعا على 150 مليون سهم بقيمة اسمية عند 10 جنيهات للسهم الواحد.

وبنك الكويت الوطني-مصر، هو شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1994، ويعمل في قطاع البنوك مع التركيز على البنوك المتنوعة.

ويملك بنك الكويت الوطني نسبة 94.93% من وحدته في مصر.