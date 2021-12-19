تغطية اكتتاب حقوق الأولوية في "صدر للخدمات" 98.8%

أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنه تم الاكتتاب بعدد 14.8 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 15 مليون سهم.

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وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها 148.3 مليون ريال، بنسبة تغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 98.85%.

وسيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وسيبدأ الطرح المتبقي في 21 ديسمبر الجاري، على أن ينتهي في 22 ديسمبر، وستبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (172,471) سهما من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء.