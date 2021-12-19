كوين مينا للعربية: بيتكوين هي البديل الإلكتروني للذهب رغم التقلبات

وصف الشريك المؤسس في شركة "كوين مينا" طلال الطباع، في مقابلة مع "العربية" العملة المشفرة الأشهر "بيتكوين" بأنها "البديل الإلكتروني للذهب بغض النظر عن التقلبات القصيرة للعملات المشفرة".

وأضاف الطباع أن أفضل طريقة للاستثمار في "بيتكوين" أن يكون على فترات زمنية متباعدة، باعتبار أنه بديل إلكتروني للذهب، وبالتالي يجب أن يكون موجودا في محفظة المستثمر على نظرة طويلة الأجل، مقدرا نسبة من يمتلكون بيتكوين والعملات المشفرة بحوالي 3.5% من سكان الأرض، بينما تبلغ هذه النسبة نفسها 1.5% في منطقة الشرق الأوسط.

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شهدت سوق العملات المشفرة تقلبات حادة خلال العام الحالي، ونجحت عملات في سرقة الأضواء محققة مكاسب قياسية، ومن جهة أخرى ساعدت عملات في سرقة أموال المستثمرين مستغلة طمع بعضهم أو عدم درايتهم بحجم المخاطر الكامنة.

حافظت أيقونة العملات المشفرة "بيتكوين" على مكاسب سنوية تلامس 70%. وجاء ذلك على الرغم من تذبذبات قياسية وتراجعات سعرية من حاجز 69 ألف دولار.

وسرقت عملة إيثر التابعة لمنصة إيثيريوم البساط من بيتكوين بتحقيقها مكاسب تتجاوز 450% هذا العام.