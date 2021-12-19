عودة شبح الإغلاقات قبيل عطلة عيد الميلاد.. والأسواق تواجه عدم اليقين

يبدو أن الأوضاع المتعلقة بتفشي متحور كورونا أوميكرون تزداد سوءا، وتلقي بظلالها على أداء الأسواق العالمية.

فقد أعلنت هولندا عن إغلاق تام لكبح تفشي المتحور الجديد في البلاد، ويشمل القرار إغلاق جميع المدارس والمتاجر غير الأساسية إلى جانب الحد من عدد الزوار المسموح به في المنازل.

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وفي المملكة المتحدة، تضاعف عدد الإصابات بكورونا 3 مرات في يوم واحد، وسط تلميح الحكومة إلى اتخاذ المزيد من إجراءات تقييد الحركة قبيل عطلة عيد الميلاد.

وفي سياق متصل، كشفت الصين عن حالتين جديدتين من متحور أوميكرون في مدينة Changsha وسط الصين، فيما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تفشي متحور أوميكرون في 89 دولة حتى الآن.

وتواجه الأسواق هذه الأنباء في ظل حالة من عدم اليقين المتعلقة بالقرارات الحكومية الخاصة بالإغلاقات مجددا.

وقد خيم التراجع في تعاملات اليوم الأحد على أداء أسواق الأسهم الخليجية.

في أسواق النفط، تراجعت الأسعار الجمعة وسجلت أيضا خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل 2%، إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار أو 2.1% إلى 70.86 دولار للبرميل. ونزل برنت 2.6%، على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3%.