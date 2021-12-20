.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سوق السعودية تعوض الخسائر الصباحية وتغلق على ارتفاع

  • الخط
سوق الأسهم السعودية تداول
سوق الأسهم السعودية تداول
أسواق الخليج

سوق السعودية تعوض الخسائر الصباحية وتغلق على ارتفاع

مدعوما بقفزة 4.5% لسهم البنك السعودي الفرنسي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الاثنين، على انخفاض، وتراجع مؤشر أبوظبي بشكل أكبر مع تجدد المخاوف من متحور فيروس كورونا أوميكرون سريع الانتشار.

في المقابل، عوض المؤشر السعودي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.1% مدعوما بقفزة 4.5% لسهم البنك السعودي الفرنسي.

وارتفع سهم شركة المنجم للأغذية بما يزيد على 5% في أول تداول عليه.

ودفع انتشار السلالة الجديدة هولندا إلى الإغلاق أمس الأحد وضغط على دول أخرى لتتبعها، على الرغم من أن الولايات المتحدة بدت مستعدة لمواصلة الحياة العادية، حسبما نقلته رويترز.

فاوتشي يحذر: استعدوا لشهور صعبة مع أوميكرون عدسة العربية فاوتشي يحذر: استعدوا لشهور صعبة مع أوميكرون

وتراجع مؤشر أبوظبي 1.1% متأثرا بانخفاض 5.3% لسهم مجموعة الإمارات للاتصالات و1.5% لسهم الدار العقارية.

وقال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الاثنين، إنه سيستخدم معايير جديدة للإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري وهو قطاع حيوي في اقتصاد البلاد، ويعاني من الركود منذ سنوات.

وسيعطي البنك المركزي البنوك مهلة مدتها عام، بدءا من 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة.

ونزل المؤشر القطري 0.3% مع تداول معظم الأسهم على المؤشر منخفضة، بما في ذلك سهم مصرف الريان الذي انخفض 0.9%.

ونقلت رويترز يوم الجمعة عن وكالة الأنباء القطرية أن البلاد سجلت أول 4 حالات إصابة بأوميكرون.

في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط الخام، وهي حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من 3 دولارات إذ أدى الانتشار السريع لأوميكرون إلى ضعف توقعات الطلب على الوقود.

وأغلق مؤشر دبي على استقرار بعد يوم من تسجيله خسارة تجاوزت 3%، بعد أن عوضت مكاسب الأسهم المالية خسائر في أسهم العقارات.

وقال كبير محللي السوق لدى إكسنس، وائل مكارم، إن المستثمرين يعودون إلى السوق بعد التراجع الحاد في الجلسة السابقة، وربما يواصل المؤشر الرئيسي التعافي إذ لا تزال السوق قوية بشكل أساسي على الرغم من أن المخاوف من السلالة أوميكرون بدأت في التأثير على التوقعات.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.7% مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.7%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021 5 مليارديرات يربحون 266 مليار دولار في 2021
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الأكثر قراءة
"قاتل خفي" في مطبخك أقذر من المرحاض!
خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ! خيبة أمل.. مزاد على مقتنيات مارادونا جمع هذا المبلغ!
الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط الصحة السعودية: تقليص فترة الجرعة المعززة إلى 3 أشهر فقط
انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع انتقادات لاذعة للشيف نصرت.. والسبب بيت والدته المتواضع
شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ شاهد ثلوجاً وطقساً عاصفاً في مصر.. تعطيل دراسة وإغلاق موانئ
"أكبر مصنع للمخدرات بالأردن".. المحكمة تصدر قرارها
قبل أن تذهب
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
العربية ترصد الأوضاع بالمنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ الحكومة الأوكرانية والانفصاليين
اكتشف المزيد