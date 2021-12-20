سوق السعودية تعوض الخسائر الصباحية وتغلق على ارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الاثنين، على انخفاض، وتراجع مؤشر أبوظبي بشكل أكبر مع تجدد المخاوف من متحور فيروس كورونا أوميكرون سريع الانتشار.

في المقابل، عوض المؤشر السعودي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.1% مدعوما بقفزة 4.5% لسهم البنك السعودي الفرنسي.

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وارتفع سهم شركة المنجم للأغذية بما يزيد على 5% في أول تداول عليه.

ودفع انتشار السلالة الجديدة هولندا إلى الإغلاق أمس الأحد وضغط على دول أخرى لتتبعها، على الرغم من أن الولايات المتحدة بدت مستعدة لمواصلة الحياة العادية، حسبما نقلته رويترز.

وتراجع مؤشر أبوظبي 1.1% متأثرا بانخفاض 5.3% لسهم مجموعة الإمارات للاتصالات و1.5% لسهم الدار العقارية.

وقال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الاثنين، إنه سيستخدم معايير جديدة للإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري وهو قطاع حيوي في اقتصاد البلاد، ويعاني من الركود منذ سنوات.

وسيعطي البنك المركزي البنوك مهلة مدتها عام، بدءا من 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة.

ونزل المؤشر القطري 0.3% مع تداول معظم الأسهم على المؤشر منخفضة، بما في ذلك سهم مصرف الريان الذي انخفض 0.9%.



ونقلت رويترز يوم الجمعة عن وكالة الأنباء القطرية أن البلاد سجلت أول 4 حالات إصابة بأوميكرون.

في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط الخام، وهي حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من 3 دولارات إذ أدى الانتشار السريع لأوميكرون إلى ضعف توقعات الطلب على الوقود.

وأغلق مؤشر دبي على استقرار بعد يوم من تسجيله خسارة تجاوزت 3%، بعد أن عوضت مكاسب الأسهم المالية خسائر في أسهم العقارات.

وقال كبير محللي السوق لدى إكسنس، وائل مكارم، إن المستثمرين يعودون إلى السوق بعد التراجع الحاد في الجلسة السابقة، وربما يواصل المؤشر الرئيسي التعافي إذ لا تزال السوق قوية بشكل أساسي على الرغم من أن المخاوف من السلالة أوميكرون بدأت في التأثير على التوقعات.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.7% مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.7%.