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الليرة التركية تهبط لقاع غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار

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الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تهبط لقاع غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار

بعد حديث أردوغان عن خفض معدلات التضخم في بلاده إلى 4%

دبي - رويترز

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هوت الليرة التركية صباح اليوم الاثنين إلى قاع غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار.

وقبل هبوطها في تعاملات اليوم، كانت الليرة قد سجلت أدنى مستوى قياسي لها تجاوز 17 مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة بعد مخاوف من حدوث دوامة تضخم. وفقدت الليرة نحو 55% من قيمتها هذا العام، منها 37% في آخر 30 يوما.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه خفض التضخم في بلاده إلى حوالي 4% من قبل، وإنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 21%، بسبب مسعى تبناه الرئيس لخفض كبير في أسعار الفائدة.

أردوغان يقول إنه خفض التضخم إلى 4% من قبل وسيفعل ذلك مجدداً اقتصاد اقتصاد تركيا أردوغان يقول إنه خفض التضخم إلى 4% من قبل وسيفعل ذلك مجدداً

وكرر أردوغان، خلال لقاء مع شبان أفارقة السبت أُذيع الأحد، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، مضيفا أنه يأمل في أن ينخفض التضخم قريبا.

وقال أردوغان "عاجلا أم آجلا، فمثلما خفضنا التضخم إلى 4%، عندما وصلت إلى السلطة، سنخفضه مرة أخرى، وسنجعله ينخفض ​​مرة أخرى. لن أسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين".

وأضاف "إن شاء الله سيبدأ التضخم في الانخفاض قريبا".

وانخفض التضخم إلى حوالي 4% في عام 2011، قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيا من عام 2017. وقفز 3.5% في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 21.3% سنويا.

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