سهم "المنجم" يقفز 8% بأولى تداولاته في سوق الأسهم السعودية

تصدر سهم "المنجم للأغذية" مع بدء تداوله، اليوم الاثنين، تعاملات سوق الأسهم السعودية في مستهل الجلسة، متصدراً الارتفاعات بنسبة 8.33% عند سعر 65.1 ريال.

وتصدر سهم "المنجم" قيم وأحجام التداول بنحو 125.6 مليون ريال بحجم تداول نحو 1.92 مليون سهم.

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فيما تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.72% عند مستوى 11079.99 نقطة، مُسجلاً قيمة تداولات نحو 531.96 مليون ريال.

وبدأ إدراج وتداول أسهم شركة المنجم للأغذية في السوق السعودية الرئيسية، برمز تداول 4162 وبالرمز الدولي A15DGU21117.

وتكون حدود التذبذب السعرية اليومية بنسبة 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% في حالة الارتفاع أو الانخفاض.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

طرحت "المنجم" 18 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة، وخصصت منهم 90% للمؤسسات المشاركة و10% للأفراد.

كانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، قد أعلنت عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد على أسهم شركة المنجم للأغذية، كما تم تخصيص 4 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بنسبة تغطية بلغت 11.9 مرة.

وقالت "إتش إس بي سي" في بيان سابق، إن عدد المشاركين في تغطية اكتتاب الأفراد سجل 431.302 ألف فرد، وتبلغ القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد حوالي 1.3 مليار ريال.

وتُعد "المنجم للأغذية" إحدى أكبر شركات الأغذية في المملكة العربية السعودية، وتمتلك الشركة نموذجا تشغيليا فريدا يتمثل باستيراد وتسويق وتوزيع وإنتاج مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة.

وخلال العام الماضي، بلغت مبيعات الشركة أكثر من 2.5 مليار ريال العام الماضي، بزيادة 5% على أساس سنوي، وتضاعف هامش ربحها قبل الزكاة وضريبة الدخل، وحققت أرباحاً بقيمة 230 مليون ريال بزيادة 111% عن عام 2019.

وفي النصف الأول من العام الجاري، بلغت الإيرادات 1.243 مليار ريال بانخفاض طفيف مقابل 1.289 مليار ريال في النصف الأول من عام 2020 بسبب انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات نتيجة لزيادة العروض الترويجية.