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اعتماد مركز دبي التجاري كمنطقة تنظيمية للأصول المشفرة

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دبي

اعتماد مركز دبي التجاري كمنطقة تنظيمية للأصول المشفرة

مع بناء منظومة تشريعية ورقابية نموذجية

دبي - العربية.نت

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أعلنت حكومة دبي، اليوم الاثنين، عن تحويل مركز دبي التجاري العالمي لمنطقة متكاملة تدعم التنظيم والرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها في إمارة دبي.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يأتي ذلك ضمن التوجهات الاقتصادية الجديدة لخلق قطاعات اقتصادية مستقبلية.

وتعكس هذه الخطوة سعي دبي المستمر لتبني التوجهات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، واجتذاب المواهب وأصحاب التخصصات الواعدة.

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سيقوم مركز دبي التجاري العالمي بالعمل مع القطاع الخاص والجهات المعنية لبناء منظومة تشريعية ورقابية نموذجية للأصول الرقمية، وصياغة معايير صارمة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتتبع مسارات التعاملات عبر الحدود، لتوفير وبناء منظومة حوكمة وبيئة أعمال آمنة للشركات والأفراد والمستثمرين في مجال الأصول الافتراضية والمشفرة بالتعاون مع كافة السلطات في دبي.

وفي ضوء جهود تطوير أسواق الأصول الافتراضية بدبي، سيتم العمل على وضع إطار تشريعي متكامل لمنتجات الأصول الرقمية مثل Crypto، والرموز غير القابلة للاستبدال NFT وغيرها من المنتجات المستقبلية التي تدعم بناء بيئة أعمال متكاملة وآمنة للأصول الافتراضية والمشفرة في إمارة دبي بما يرسخ مكانتها العالمية في هذا المجال.

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