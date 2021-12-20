موجة المخاوف تطال أسواق أوروبا وسط عمليات بيع عالمية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، وسط عمليات بيع عالمية، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمالات فرض قيود تؤثر على الاقتصاد العالمي مع تزايد حالات الإصابة بـ"أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.3%، مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين.

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وقادت أسهم قطاعات السفر والترفيه والتعدين الانخفاضات، بهبوطها بنسبة 3%، كما انخفضت أسهم جميع القطاعات الفرعية.

وبدأت هولندا إغلاقا عاما أمس الأحد، ولاحت في الأفق احتمالات إعلان قيود جديدة قبيل عيد الميلاد وبداية العام الجديد في عدد من الدول الأوروبية مع الانتشار السريع لـ"أوميكرون".

هبط سهم نوفو نورديسك 14.3%، بعد أن قالت شركة الأدوية الدنمركية إنها لن تتمكن من تلبية الطلب على دوائها الجديد لعلاج السمنة بسبب مشاكل إمدادات في الولايات المتحدة.

وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 0.9%، بعد أن أعلن البنك الفرنسي اتفاقه على بيع وحدته الأميركية لمجموعة بي.إم.أو المالية الكندية، مقابل نحو 16.3 مليار دولار.