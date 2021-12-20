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وول ستريت تفتتح تداولات الأسبوع على خسائر بضغط أوميكرون

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وول ستريت تفتتح تداولات الأسبوع على خسائر بضغط أوميكرون

استمرار موجة الخسائر في أسواق الأسهم العالمية والمحلية

دبي - العربية.نت

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هبطت المؤشرات الرئيسية في بداية التعامل في بورصة وول ستريت، الاثنين، متأثرة بالمخاوف من تأثير قيود كوفيد-19 المشددة على الاقتصاد العالمي، وتوقعات بانتكاسة مدمرة محتملة لمشروع قانون الاستثمار الذي قدمه الرئيس الأميركي، جو بايدن.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 143.32 نقطة أو 0.41% إلى 35222.12 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز القياسي 32.74 نقطة أو 0.71% إلى 4587.90 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 236.68 نقطة أو 1.56% إلى 14933.00 نقطة.

أكد رئيس أبحاث السوق والتدريب في شركة أمانة كابيتال، وليد الحلو، في مقابلة مع "العربية" أن تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، يعتمد تقييمه على نسبة دخول المستشفيات وبالتالي فرض القيود على الحركة والسفر، وهذا سيكون عاملا مخفضا لتوقعات النمو، وبالتالي الضغط على أداء الأسواق المالية.

وأشار إلى تعثر خطة بايدن للإنفاق على الجانب التشريعي، إضافة إلى خفض تقديرات نمو الاقتصاد الأميركي.

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