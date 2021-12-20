"المعذر ريت" يوقع اتفاق شراء ملزم لمبنى مستشفى برجيل بـ100 مليون درهم

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية، مدير صندوق "المعذر ريت"، توقيع اتفاقية شراء ملزمة للاستحواذ على مبنى مستشفى برجيل الواقع في مدينة الشارقة في الإمارات، بمبلغ 100 مليون درهم.

وذكرت الشركة أنها وقعت الاتفاقية مع شركة اليوسف، حيث تشمل القيمة جميع المصاريف باستثناء ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تقييم العقار والفحص النافي للجهالة لسلامة المبنى.

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يذكر أن المبنى مؤجر على شركة في بي اس للرعاية الصحية مسجلة في أبوظبي، وهي شركة متخصصة في خدمات الرعاية الصحية، وتبلغ القيمة الإيجارية السنوية للعقار 8 ملايين درهم بزيادة تبلغ 500 ألف درهم، كل خمس سنوات ولمدة إيجارية تبلغ 20 عاماً.

والصفقة المرتبطة بشراء العقار لا تشمل التجهيزات الطبية للمستشفى.

وأوضح مدير الصندوق أنه لا توجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة أو تعاملات تنطوي على تضارب مصالح في الاتفاقية، وجاري العمل على استكمال الحصول على موافقات الجهات الحكومية في إمارة الشارقة للاستحواذ على العقار، علماً أن تمويل الصفقة سيتم من خلال التسهيلات البنكية المتوافقة مع الضوابط الشرعية المتوفرة لدى الصندوق.

وذكر الصندوق أن الأثر المالي سينعكس بشكل إيجابي على مالكي الوحدات حيث سيضيف تنوعاً في اصول الصندوق وكذلك التنويع الجغرافي بالإضافة لتحقيق عائد إيجابي سيتحقق من خلال استفادة مالكي الوحدات من الفارق بين العائد الإيجاري المحقق على الاصل العقاري وتكلفة التمويل ومصاريف الصندوق.