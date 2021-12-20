 بورصة قطر تعين تميم حمد الكواري رئيساً تنفيذياً

قالت بورصة قطر في تغريدة على تويتر الأحد، إنها عينت تميم حمد الكواري رئيسا تنفيذيا جديدا للبورصة ليحل محل راشد بن علي المنصوري الذي سيستمر في عضوية مجلس الإدارة.

وبموجب القرار سيتولى الكواري منصب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اعتبارا من اليوم الاثنين، بينما سيستمر المنصوري في عضوية مجلس إدارة البورصة القطرية في دورته الحالية.

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وشغل تميم حمد الكواري في السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركة كيو إنفست من العام 2012 إلى 2021، ويشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة مشيرب العقارية وعضو مجلس إدارة في بورصة قطر.

وقبل انضمامه إلى كيو إنفست، شغل تميم الكواري منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة غولدمان ساكس في قطر خلال الفترة من 2007 إلى 2012.

وقبل انضمامه إلى غولدمان ساكس، شغل منصب المدير المالي لشركة ناقلات، حيث نفذ بنجاح برنامجًا بقيمة 8 مليارات دولار أميركي لتمويل 27 ناقلة لنقل الغاز الطبيعي المسال من رأس لفان إلى جميع أنحاء العالم.

وقبل انضمامه إلى ناقلات، عمل في شركة قطر غاز وفي QNB.