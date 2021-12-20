.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

 بورصة قطر تعين تميم حمد الكواري رئيساً تنفيذياً

  • الخط
بورصة قطر
بورصة قطر
قطر

بورصة قطر تعين تميم حمد الكواري رئيساً تنفيذياً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت بورصة قطر في تغريدة على تويتر الأحد، إنها عينت تميم حمد الكواري رئيسا تنفيذيا جديدا للبورصة ليحل محل راشد بن علي المنصوري الذي سيستمر في عضوية مجلس الإدارة.

وبموجب القرار سيتولى الكواري منصب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر اعتبارا من اليوم الاثنين، بينما سيستمر المنصوري في عضوية مجلس إدارة البورصة القطرية في دورته الحالية.

وشغل تميم حمد الكواري في السابق منصب الرئيس التنفيذي لشركة كيو إنفست من العام 2012 إلى 2021، ويشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة مشيرب العقارية وعضو مجلس إدارة في بورصة قطر.

وقبل انضمامه إلى كيو إنفست، شغل تميم الكواري منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة غولدمان ساكس في قطر خلال الفترة من 2007 إلى 2012.

وقبل انضمامه إلى غولدمان ساكس، شغل منصب المدير المالي لشركة ناقلات، حيث نفذ بنجاح برنامجًا بقيمة 8 مليارات دولار أميركي لتمويل 27 ناقلة لنقل الغاز الطبيعي المسال من رأس لفان إلى جميع أنحاء العالم.

وقبل انضمامه إلى ناقلات، عمل في شركة قطر غاز وفي QNB.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيلون ماسك سيدفع أكثر من 11 مليار دولار ضرائب هذا العام إيلون ماسك سيدفع أكثر من 11 مليار دولار ضرائب هذا العام
يساري عمره 35 ومناصر للفلسطينيين انتخبوه رئيساً للتشيلي يساري عمره 35 ومناصر للفلسطينيين انتخبوه رئيساً للتشيلي
الأكثر قراءة
فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية فيديو لمحاصرة منزل المتهم بتشويه الشابة مريم العراقية
رحيل رحيل "الشمري".. تفاصيل مؤلمة يرويها شقيق المصاب الثاني
مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع مصر.. رأس يطفو على مياه النيل وجثة بالقاع
كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات كارثة.. مصنع في مصر ينتج الجبن من معجون الدهانات
صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل صور مؤثرة.. دموع ماجد المصري تجتاح التواصل
صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء صلاح يكشف عن شروطه للاستمرار مع ليفربول.. المال ليس كل شيء
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
نيويورك تايمز: إسرائيل تفتقر القدرة على شن هجوم ضد إيران
اكتشف المزيد