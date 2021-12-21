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إغلاقات أوميكرون تضرب.. وبيتكون تقفز 4% فوق 48 ألف دولار

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بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

إغلاقات أوميكرون تضرب.. وبيتكون تقفز 4% فوق 48 ألف دولار

بعض المستثمرين ينظرون للعملات المشفرة كملاذ آمن مع تجدد مخاطر الجائحة

دبي - العربية.نت

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صعدت العملة المشفرة بيتكوين، اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت حوالي 4% لتصعد إلى 48.7 دولار بعدما سجلت انخفاضا على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

قفز مقياس أوسع لتقلبات سوق العملة المشفرة الأشهر بنسبة 6.6% بعدما انخفض لأدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي.

كان الشريك المؤسس في شركة "كوين مينا" طلال الطباع، وصف في مقابلة أمس مع "العربية" العملة المشفرة الأشهر "بيتكوين" بأنها "البديل الإلكتروني للذهب بغض النظر عن التقلبات القصيرة للعملات المشفرة".

ومع تراجع النفط وبدء عودة موجة الإغلاقات بسبب المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، فقد تبدو العملة المشفرة ملاذا آمنا لبعض المستثمرين الذين يتفقون مع وجهة نظر الطباع حيال كون الـ "بيتكوين" بديلا للذهب، ويمكن اللجوء له لحفظ القيمة في وقت الأزمات.

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شهدت سوق العملات المشفرة تقلبات حادة خلال العام الحالي، ونجحت عملات في سرقة الأضواء محققة مكاسب قياسية، ومن جهة أخرى ساعدت عملات في سرقة أموال المستثمرين مستغلة طمع بعضهم أو عدم درايتهم بحجم المخاطر الكامنة.

حافظت أيقونة العملات المشفرة "بيتكوين" على مكاسب سنوية تلامس 70%. وجاء ذلك على الرغم من تذبذبات قياسية وتراجعات سعرية من حاجز 69 ألف دولار.

وسرقت عملة إيثر التابعة لمنصة إيثيريوم البساط من بيتكوين بتحقيقها مكاسب تتجاوز 450% هذا العام.

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