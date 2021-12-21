الأسواق الأوروبية ترتد بعد عمليات بيع مكثفة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة، مع قفزة في أسهم الشركات المرتبطة بالسلع عوضت أثر المخاوف المتعلقة بانتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% صباحاً، وقادت أسهم قطاعات التعدين والنفط المكاسب على خلفية ارتفاع أسعار النحاس والخام مع تحسن طفيف في الإقبال على المخاطر.

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وارتفع سهم "أديداس" و"بوما" للملابس الرياضية 1.2% و1% على التوالي.

وتراجع سهم سانوفي 0.1% بعد إعلان عزمها شراء أميونيكس فرماسوتيكال مقابل نحو مليار دولار.