السعودية تصدر صكوكاً محلية بـ415 مليون ريال على شريحتين

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الثلاثاء أن المملكة أصدرت صكوكا محلية بقيمة 415 مليون ريال (110.55 مليون دولار) في ديسمبر /كانون الأول.

وأضاف في بيان أن الإصدار انقسم إلى شريحتين تبلغ أولاهما 200 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029.

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بلغت الشريحة الثانية 215 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2031.

كان حجم الإصدار المحلي من الصكوك في نوفمبر بلغ 614.179 مليون ريال متضمنا شريحة واحدة تمثل القيمة الإجمالية للإصدار لصكوكٍ تُستحق في عام 2033.

يأتي الإصداران ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021 التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، والتي يستعرض عبرها جدول إصداراته المحليـة لتتناسـب مع أيام عمـل السـوق الدوليـّة فيما يتعلق بإعلانات الإصـدار ومواعيـد التســوية.