إضافة سوق الصكوك السعودية لمؤشر "آي بوكس" الحكومي العالمي للسندات

أعلنت تداول السعودية عن إضافة سوق الصكوك الحكومية السعودية في "مؤشر آي" بوكس الحكومي العالمي للسندات التابع لـ "آي إتش إس ماركيت"، المزود العالمي الرائد للمعلومات والخدمات المالية، ابتداءً من 31 يناير 2022.

يعكس مؤشر آي بوكس الحكومي العالمي للسندات أداء صكوك الدين السيادية بالعملة المحلية لدول مثل السعودية، والتي تحتل المرتبة الخامسة في التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية حسب وكالة موديز.

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تأتي ترقية سوق الصكوك الحكومية السعودية بعد قرار مجموعة فوتسي راسل، بإضافة تداول السعودية إلى مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، اعتباراً من أبريل 2022.

يسلط هذا الإعلان الضوء على جهود المملكة لتطوير وتعزيز كفاءة سوق الدين المحلية، وتنويع قاعدة مستثمريها، والانتقال بها إلى مصاف أسواق الدين العالمية الرائدة.

قدمت تداول السعودية خلال السنوات الماضية سلسلةً من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز فاعلية السوق وبنيته التحتية، وتمكين المستثمرين الدوليين من الوصول إلى السوق، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع مستويات الشفافية تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن إطار رؤية 2030 للنهوض بالسوق المالية السعودية.

بدوره قال المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية، محمد الرميح، إن إدراج صكوك المملكة في مؤشر آي بوكس الحكومي العالمي للجهات السيادية يعد إنجازًا مهمًا ويسلط الضوء على الشوط الكبير الذي قطعته مجموعة تداول السعودية على مر السنوات لتعزيز البنية التحتية للسوق بما يلبي متطلبات جميع المستثمرين.

وأضاف الرميح بأن المستثمرين الدوليين يدركون التحسينات المطبقة في سوق الصكوك والسندات السعودية، إذ نمت أسواق الدين لتصل إلى 451,695 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2021، الأمر الذي يعكس نشاط الحكومة ومؤسساتها لتطوير قطاعات متعددة في المملكة.

وأكد الرميح اعتزازه بهذا الإنجاز المهم الذي سيعزز جاذبية المستثمرين الدوليين إلى السوق المالية السعودية.

يذكر أن تداول السعودية أطلقت في 2020 مؤشرين بالتعاون مع آي إتش إس ماركيت، وهما: مؤشر آي بوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي، ومؤشر آي بوكس تداول للصكوك وأدوات الدين الحكومية بالريال السعودي، حيث يوفر كلاهما أداةً لمتابعة أداء الصكوك والسندات السعودية للمستثمرين والمشاركين في السوق.