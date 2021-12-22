الدولار يرتفع والليرة التركية تحافظ على مكاسبها

ارتفع الدولار، اليوم الأربعاء، في حين انخفض اليورو والعملات عالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي مع تأهب المتعاملين للمزيد من التقلبات بجانب تبعات زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

واستقرت الليرة التركية واحتفظت بمكاسبها الأخيرة وسط تعاملات شديدة التقلب هذا الأسبوع. وكانت تحركات العملات العالمية محدودة إلى حد كبير، وذلك مع انخفاض أحجام التداول قبل موسم العطلات.

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تراجع الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.4% ليبلغ 0.7121 دولار، فيما سجل الدولار النيوزيلاندي 0.6742 دولار، وذلك بعد أن صعدت العملتان بحدة في اليوم السابق برفقة النفط والأسهم العالمية.

ومع تراجع الجنيه الإسترليني، والذي كان أيضا من المستفيدين من ارتفاع أمس الثلاثاء، وكذلك اليورو، أوقف مؤشر الدولار يومين من الخسائر، وارتفع قليلا إلى 96.551، على الرغم من أنه لا يزال داخل نطاقاته الأخيرة.

وفي ما يتعلق بعملات الأسواق الناشئة، يستعد المتعاملون ليوم آخر من التقلبات في قيمة الليرة التركية، التي أغلقت على ارتفاع بـ6% أمس الثلاثاء، بعد أن انخفضت 8.6% ثم ارتفعت بما يصل إلى 18.5%.

وانخفضت الليرة في أحدث التعاملات بنحو 1.4% إلى 12.57 مقابل الدولار، لكنها احتفظت بمعظم مكاسبها بعد أن كانت ارتفعت عن مستويات متدنية قياسية في أعقاب خطوات جديدة من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان لحماية مدخرات الأتراك من مثل هذه التقلبات.

وقال الرئيس التركي اليوم الأربعاء، إن بلده "أحبط ألاعيب المضاربات المالية من جانب قوى أجنبية ومحلية"، وذلك بعد تعافي الليرة بقوة.

وأضاف في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان، أن خطة أعلن عنها يوم الاثنين، لحماية الودائع بالليرة التركية "نجحت في تحقيق هدفها".

وقال أردوغان مجددا إنه لن يسمح "بانسحاق الأتراك" تحت وطأة أسعار الفائدة والتضخم، مضيفا أن تركيا "ستخرج من هذه المعركة الاقتصادية منتصرة".