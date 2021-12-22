الموافقة على خفض رأسمال "عذيب للاتصالات" لـ 90 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات تخفيض رأس مالها من 228.52 مليون ريال إلى 89.99 مليون ريال.

وتباعا لهذا الخفض ينخفض عدد الأسهم من (22,852,900) سهم إلى (8,999,900) سهم.

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وأفادت الهيئة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء بأن موافقتها مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

سوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف، لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

ونبهت الهيئة بأنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة سابقة مع قناة العربية إن شركة عذيب للاتصالات واجهت مشاكل ولا تزال تواجه، وعلى سبيل المثال في الربع الأخير من العام الماضي تكبدت خسائر 140 مليون ريال وفي الربع الأول والثاني من 2021، تكبدت خسائر أيضا.