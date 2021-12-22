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هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من شركة "علم" للاكتتاب

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سوق السعودية

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من شركة "علم" للاكتتاب

سيتم طرح 24 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس إدارتها، على طلب شركة "علم" طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

شركة عِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتقدم مجموعة كبيرة من الحلول الرقمية الجاهزة والمخصصة في العديد من المجالات.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان، إن نشرة الإصدار المزمع نشرها تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

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وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، قال المتحدث الرسمي لشركة "علم" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ماجد بن سعد العريفي، إنه بالنظر إلى مرور العالم بجائحة كورونا خلال العام الماضي وأثر التقنية على الإنسان بشكل مباشر فإن الشركة تقدم خدمات المستفيد منها في النهاية هو الإنسان، واخترنا شعارنا ليوحي بأن الرقمنة في صالح تسهيل حياة الإنسان.

وأضاف العريفي، أننا في المرحلة الحالية نظرا لأهمية القطاع الرقمي في المنطقة بشكل عام والمملكة بشكل خاص، لا سيما أن المملكة قطعت أشواطاً كبيرة للاستفادة من البيانات، والرقمنة ليست تقديم خدمات إلكترونية فقط لكنها حصيلة البيانات والاستفادة منها.

وأوضح أن شركة علم تمكنت من تقديم خدمات للحكومة والقطاع الخاص وكان لها دور أساسي في تطوير الخدمات وجعلها أكثر سهولة.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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