على أعتاب عام جديد.. سوق السعودية متفائلة بمواصلة الطروحات الأولية الكبرى

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بنسبة 0.5% ليفقد 56.85 نقطة ويقفل عند مستوى 11204.43 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 158 شركة على تراجع.

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وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن التفاؤل في آفاق الطروحات الأولية المرتقبة في العام المقبل، سيظل داعما مؤثرا لأداء السوق المالية، موضحا أن الطروحات في العام الحالي، كانت جميعها في قطاعات مؤثرة وذات عائد مميز.

وتوقع أن يكون النمو القوي من نصيب الشركات ذات الميزانيات القوية، وسط مناخ اقتصادي إيجابي فاعل بعد إعلان ميزانية المملكة للعام 2022، لكنه نبه من تطورات ربما تؤثر بشكل سلبي جراء المتحور أوميكرون.

كانت أسهم شركات الاستثمار، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والسعودي الفرنسي، والصقر للتأمين، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسواق المزرعة، والإنماء طوكيو م، وصادرات، وأميانتيت، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.11% و5.17%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والاستثمار، والمراكز، والإنماء، وصدق هي الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والمنجم، والمراكز، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 747.13 نقطة ليقفل عند مستوى 26409.03 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 124 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 5022 صفقة.