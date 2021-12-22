.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فرانكلين تمبلتون للعربية: هذه عوامل الخطر أمام عوائد السندات العالمية

  • الخط
الأسواق العالمية

فرانكلين تمبلتون للعربية: هذه عوامل الخطر أمام عوائد السندات العالمية

محيي الدين قرنفل: أكثر من 120 مليار دولار سندات خليجية متوقعة في 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع محيي الدين قرنفل، مدير استثمارات الصكوك العالمية في فرانكلين تمبلتون، في مقابلة مع "العربية" أن تكون عوائد الاستثمار متواضعة جدا عبر أدوات الأصول، في ظل عدة مخاطر منها تداعيات وترقب تطورات وتحورات الجائحة، ومخاوف التضخم، وغموض السياسات النقدية.

وأشار إلى تميز إصدارات السندات الخليجية التي فاقت 125 مليار دولار، ليكون هذا الرقم أكثر من 30% من إصدارات الأسواق الناشئة، وبالتالي تزيد أهمية دول الخليج في هذه الأسواق، متوقعا أن تفوق الإصدارات في العام المقبل 120 مليار دولار مع تراجع في الإصدارات السيادية وزيادة إصدارات الطاقة، بجانب القطاع المالي، وقطاع الطيران وشركات الاستثمار والشركات العقارية في الخليج.

واتفق قرنفل مع التوقعات بألا تتجاوز عوائد السندات الأميركية لـ 10 سنوات 2% في 2022 في ضوء توقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة 3 مرات العام المقبل لكبح ارتفاع التضخم.

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من شركة "علم" للاكتتاب أسواق المال سوق السعودية هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من شركة "علم" للاكتتاب

واعتبر أن الجودة المرتفعة لأصول السندات والصكوك الخليجية، بجانب صعود النفط سيجعل الأداء المتوقع لأسواق الدخل الثابت في دول الخليج أفضل من الأسواق الناشئة أو العالمية من حيث مؤشرات الأداء، مشيرا إلى نشاط قوي لإصدارات السندات والصكوك في منطقة الخليج في 2021.

على صعيد عالمي، توقع محللون ألا يتجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 2% العام المقبل مقارنة مع العائد الحالي البالغ 1.47%.

يأتي ذلك وسط توافر السيولة الكبيرة في الأسواق بسبب الحزم التخفيزية التي اتخذتها الحكومات لمواجهة آثار كورونا، وهو الأمر الذي قد يدفع المستثمرين لاستثمار المزيد من الأموال في أدوات الدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب! لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب!
علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون
الأكثر قراءة
مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة مصنع إنتاج جبن بالطلاء مصر.. تفاصيل جديدة عن واقعة مصنع إنتاج جبن بالطلاء
مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة مشاهد مروعة من داخل وخارج سيارة مفحط سعودي انقلبت به 14 مرة
تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية تعرّف إلى ما تملكه كل دولة عربية من احتياطيات ذهبية
لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب! لماذا تدور الأرض الآن أسرع من قبل؟ علماء يكشفون العواقب!
علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون علماء يكشفون عن علاج مبكر فعّال لمصابي كورونا أوميكرون
إلى مشتري العقارات.. استعدوا لسوق إلى مشتري العقارات.. استعدوا لسوق "مجنونة" في 2022
قبل أن تذهب
قلق أميركي من معلومات عن صفقة مسيرات تركية لإثيوبيا.. لماذا؟
قلق أميركي من معلومات عن صفقة مسيرات تركية لإثيوبيا.. لماذا؟
اكتشف المزيد